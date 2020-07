Start zomerschool in Lievegem: “Het is geen twee weken strafkamp, er is ook muziek, sport en spel”

Tijdens de coronacrisis konden kinderen een eindlang niet naar school, dat zorgde mogelijk voor een leerachterstand. “We zijn fier dat we dit kunnen doen. We willen dat alle leerlingen mee zijn. Via de zomerschool kunnen we leerlingen die het wat moeilijker hadden een duwtje in de rug geven”, legt schepen Caroline Frederick uit. De leerlingen kunnen zich verwachten aan een leuke periode: “Het moet ook een leuke zomer worden, in de voormiddag focussen we op de noden van de leerling maar in de namiddag is er plaats voor muziek, sport en spel. Het is geen strafkamp.”