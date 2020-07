Handelaars die moeten uitwijken voor aanleg metrolijn 3 in Brussel krijgen onderkomen op tijdelijke "ramblas"

Binnenkort starten de bovengrondse werken aan het metrostation Toots Thielemans in de buurt van het Zuidstation. Eén van de plekken die daardoor ontruimd moet worden, is het Zuidpaleis waar verschillende winkeliers gevestigd zijn. Die krijgen de komende twee jaar een nieuwe, originele plek.

An Van hamme van de MIVB: "We zijn heel blij dat we samen met het Gewest en de handelaars een goed alternatief hebben gevonden. Met het tijdelijke winkelcentrum, zullen de winkels zeker opvallen. De containers hebben elk de kleur van het winkelpand, zodat klanten hen meteen herkennen. Daarnaast is de Stalingrad aangekleed als een soort van ramblas met onder andere palmbomen. We hopen dat die veel volk zullen aantrekken, ook naar het winkelcentrum."