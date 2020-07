Psychologencommissie spreekt Erik De Soir vrij na klacht: hij gaf geen informatie over patiënt aan misdaadauteur 

Het boek "Het vergeten meisje" van misdaadauteur Toni Coppers kwam uit in het voorjaar van 2019. Het gaat over een wijkagente die helemaal in shock gaat als ze tijdens een routinecontrole een bloedbad aantreft. De psycholoog die haar behandelt stelt een hypnose voor, om haar te helpen. Maar tijdens die hypnosesessie komen ook haar onverwerkte jeugdtrauma’s naar boven.