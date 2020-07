Vlaamse regering wil coronatest en thuisisolatie voor wie terugkeert uit risicogebied: "Alleszins morele verplichting"

"Op dit ogenblik is er geen strafsanctie", erkent Vlaams minister van Volksgezondheid Beke in "Het Journaal". "We zijn aan het bekijken hoe we dat eventueel juridisch kunnen versterken. Maar er is alleszins een morele verplichting, er is zoiets als burgerzin. Dit gaat over de gezondheid van alle burgers."

En wat met Brusselaars en Walen? Beke meent dat de andere regio's dezelfde regels zullen opleggen. "Morgen is er een interfederale conferentie gepland. Ik denk dat iedereen op dezelfde golflengte zit."