Voor meer dan een miljard premies toegekend aan zelfstandigen in coronanood

De overheid geeft verschillende soorten premies aan zelfstandigen die problemen hebben gekregen door de coronacrisis. Wie zijn bedrijf moet sluiten krijgt een hinderpremie, goed voor 4000 euro, met nog een dagpremie van 160 euro per sluitingsdag er boven op. Daarnaast is er ook nog de compensatiepremie, voor wie meer dan 60 procent schade lijdt. Die bedraagt 3000 euro, en voor zelfstandigen in bijberoep 1500 euro. (Met daar boven op nog een aantal gunstmaatregelen zoals uitstel van betaling voor de belastingen en btw.

Die premies zijn dus een groot succes. De voorbije maanden zijn er in totaal 132.000 aanvragen voor de corona-hinderpremie geregistreerd. Daarvan werden 104.000 aanvragen goedgekeurd, voor een totaalbedrag van bijna 440 miljoen euro. Aansluitend werden ook dagpremies goedgekeurd voor een totaalbedrag van 690 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits.

Ongeveer 20.000 aanvragen waren voor eetgelegenheden. De grote meerderheid kwam uit Antwerpen, gevolgd door West-Vlaanderen. In zes op de tien gevallen ging het om een zelfstandige ondernemer zonder personeel.

Voor de compensatiepremie waren er ruim 95.000 aanvragen, waarvan er al 60.000 werden goedgekeurd voor een bedrag van 180 miljoen euro. In ruim acht op de tien gevallen ging het om een zelfstandige ondernemer zonder personeel.

Op 30 juni zijn de aanvragen voor de hinderpremie en de compensatiepremie afgesloten. Enkel voor wie onterecht een hinderpremie heeft aangevraagd, maar toch in aanmerking komt voor de compensatiepremie, zal de aanvraag omgezet worden.