Bloedige plekken: waarom het dorpje Minderhout al het Waterloo van Napoleon was

De dorpskern van Minderhout is volbloed Vlaams: pastoriewoning, oud schoolgebouw, plein, parking, frituur, samen rond de kerk. De kebapzaak gaat er naadloos in op. De Sint-Clemenskerk is nooit gescheiden geweest van het oude kerkhof met intussen verweerde graven en grafkapellen. De plek is net iets te modaal om historische allure te hebben. Niettemin beleefde de Franse keizer Napoleon hier in 1814 het voorspel op zijn ondergang in Waterloo.