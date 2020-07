Politie betrapt 13 wandelaars op militair domein Brasschaat

De federale politie spreekt van een "spectaculaire stijging" in het aantal mensen dat zich op verboden terrein waagt of andere regels op militair domein niet respecteert. "De activiteiten op het militair domein zullen in de nabije toekomst nog toenemen, door de verhoogde internationale samenwerking op het vlak van trainingen", klinkt het. "Het is dan ook in ieders belang dat de veiligheidsregels door iedereen gevolgd worden."