Wereldprimeur: eerste volwaardige 3D-geprinte huis is opgeleverd in Westerlo

In Westerlo is het eerste huis ter wereld afgewerkt dat laag voor laag uit een 3D-printer komt. Op 15 dagen tijd werd zo zonder één bouwvakker een woning neergezet. Het unieke bestaat erin dat die niet alleen een gelijkvloers maar ook een verdieping heeft, en dat het project volledig op het bouwterrein geprint is. De overheid werkte hiervoor samen met de Thomas More Hogeschool en met privébedrijven. "Het Journaal" werd rondgeleid op de werf en in het huis.