Westland Shopping Center in Anderlecht ontruimd door gaslek

In Anderlecht zijn alle handelaars en bezoekers van Westland Shopping Center vanmiddag geëvacueerd door een gaslek. Het lek ontstond bij werken aan de Sylvain Dupuislaan. De politie heeft een veiligheidsperimeter van 150 meter ingesteld. Buurtbewoners werden gevraagd binnen te blijven.

De brandweer van Brussel heeft alle kelders gecontroleerd in de buurt op eventuele gasophopingen, maar die zijn niet gevonden. Gasnetbeheerder Sibelga was ter plaatse om de druk op de gasleiding te verminderen en het lek te dichten. De Sylvain Dupuislaan was even afgesloten door de politie, maar intussen is de weg opnieuw open.