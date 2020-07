Zelfvarende schepen moeten van Kristalpark in Lommel een van de meest duurzame industriegebieden maken

Kristalpark III maakt deel uit van een industriezone van bijna 900 hectare in Lommel in het noorden van Limburg. Het industriepark is nu vooral bekend voor het Solar Park, met zijn 303.000 zonnepanelen en een jaarlijks vermogen van 85.000 MWp het grootste zonnepark van de Benelux. Het gebied is nu al goed ontsloten via de weg en het spoor, maar binnenkort dus ook via het water.