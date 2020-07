44-jarige man in de cel na dodelijke steekpartij

Maandagochtend rond 2 uur werd een 45-jarige man uit de Dominicaanse Republiek neergestoken bij een vechtpartij in de Van Stralenstraat in Antwerpen. Het slachtoffer raakte zwaargewond en werd ter plaatse gereanimeerd. Hij werd nog overgebracht naar het UZA in Edegem, maar daar is hij overleden aan zijn verwondingen.

De politie pakte al snel na de feiten vier verdachten op. Die werden gisteren allemaal uitgebreid verhoord. Eén van hen, een 44-jarige man, zit nu in de cel op verdenking van doodslag. De onderzoeksrechter beslist vandaag of hij in de cel blijft.