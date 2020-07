Australische miljoenenstad Melbourne gaat opnieuw zes weken op slot

Vanaf middernacht plaatselijke tijd moeten de inwoners van de Australische tweede stad Melbourne binnen blijven. De maatregelen gaan verder dan bij het begin van de coronacrisis. Mensen mogen alleen het huis uit voor het werk, de school, de dokter of de winkel. Restaurans, cafés en bars mogen opnieuw alleen meeneemschotels maken, sportfaciliteiten gaan dicht en er mogen maximum twee mensen op bezoek komen, voor verzorging. De voorbije dagen is het aantal nieuwe plaatselijke besmettingen in Melbourne en in één andere regio in de deelstaat Victoria sterk toegenomen. Gisteren werden 191 nieuwe besmettingen opgetekend. Dat is het hoogste dagrecord sinds de pandemie er uitbrak en het gros van de 199 nieuwe besmettingen in heel Australië.