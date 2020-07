Start heraanleg Grote Markt in Tienen: "Het resultaat zal er zijn"

Maandag 3 augustus gaan de werken van start voor de heraanleg van de Grote Markt in Tienen. Dat werd vanmorgen officieel aangekondigd met de inhuldiging van het werfbord op de Kalkmarkt. “De plannen voor de herinrichting van de Grote Markt liggen al sinds 2002 klaar maar nu wordt er eindelijk werk van gemaakt”, vertelt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Het is groot tijd dat er verandering op komst is want het marktplein is erg ontoegankelijk. Dagelijks komen mensen hier ten val.”