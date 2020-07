Bijzondere beloning: 10 warme maaltijden in ruil voor gestolen saxofoon

Twee weken geleden werd er ingebroken bij theatermaker Danie Jordens in Hasselt. De dief had een bijzondere smaak. Zo nam hij een plooifiets mee maar ook een saxofoon. En over dat laatste is de artiest erg droevig. "Ik had de saxofoon al meer dan 20 jaar en ik heb hem nodig voor mijn voorstellingen", vertelde Jordens in de middaguitzending op Radio 2 Limburg. Hij heeft nu in de tussentijd een instrument dat hij kan lenen van een collega, maar dat is toch niet hetzelfde. Zijn saxofoon is een zeldzame saxofoon. "Het is een gebogen sopraansax van het merk Adams, hij zit in een bruine leren koffer." Maar het instrument heeft ook veel emotionele waarde. "Hij ging naar al mijn voorstellingen mee. En zo'n instrument wordt ook beter, hoe meer je erop speelt."