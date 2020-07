Bornemse handelaars woedend over nieuw verkeersplan "Onze klanten gaan ergens anders winkelen"

De Bornemse handelaars zijn niet blij met het nieuwe verkeersplan dat sinds deze week wordt uitgetest. In dat plan staat de fietser centraal. De mobiliteit in Bornem is al jaren een heikel punt. Het gemeentebestuur kiest er nu voor om wel nog verkeer toe te laten in de Boomstraat, waar veel winkels gevestigd zijn, maar om doorgaand verkeer te ontraden.