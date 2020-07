Brandweer redt jongeman uit hoge torenkraan in Gent

In Gent heeft de brandweer gisterenavond een negentienjarige jongeman uit Westrozebeke uit een torenkraan gered. De man klom zelf in de torenkraan op het Sint-Annaplein in Gent, een buurtbewoner belde de brandweer waarop zij hem kwamen bevrijden. De tiener bleef ongedeerd, maar is toch voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het drukke Sint-Annaplein bleef ruim anderhalf uur afgesloten voor het verkeer.