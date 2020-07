Brusselse regering trekt 120 miljoen uit voor relanceplan na coronacrisis

Het Brusselse relanceplan bevat een economische en een sociaal luik. "Dat kan een enveloppe zijn om de hotelsector in Brussel te ondersteunen of dat kunnen ingrepen in de handelshuur zijn", duidt Brussels minister van Financiën en Begroting Sven Gatz (Open VLD).

"Daarnaast zijn er heel veel sociale maatregelen, onder meer voor de Brusselse ziekenhuizen en de mensen die het nodig hebben op het terrein, in de woonzorgcentra."

Een opvallende maatregel is een bijkomende kinderbijslag van 100 euro in september, voor gezinnen met een jaarlijks inkomen van minder dan 45.000 euro. Bijna twee derde van de Brusselse gezinnen komen hiervoor in aanmerking.