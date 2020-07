Coronacrisis hield drugsbendes niet in hun kot: opnieuw méér cocaïne onderschept op Antwerpse haven

Het aantal inbeslagnames van cocaïne in de Antwerpse haven blijft maar stijgen. Dit jaar is er tot nu toe al bijna 29 ton in beslag genomen. Dat is een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar, toen was het nog 23 ton. "De maffia is zo georganiseerd dat ondanks de coronacrisis de stroom van cocaïne gewoon doorging", zegt Kristian Vanderwaeren van de douane.