Coronamaatregelen goed toegepast bij eerste reddingsoefening aan zee: "Klaar om in te grijpen bij echte ongevallen"

Het was geen eenvoudige reddingsoefening. Een mama die op het strand aan het wandelen was, ziet een botsing op zee gebeuren tussen een kiter en een rubberbootje. Ze loopt naar haar zitplaats op het strand en verwittigt de noodcentrale. Als ze terugkeert naar de waterlijn vindt ze haar kindje niet meer. In paniek belt ze nog eens naar de 112.

De grote middelen werden ingezet: enkele reddingsboten en een helikopter van de luchtmacht. Op het strand kwamen er mensen van de brandweer, de lokale politie, de MUG, de ambulance en de strandreddingsdienst. Hoofdredder Vincent Geerardyn van De Panne: "We moesten dus twee problemen tegelijk aanpakken. Dat is multitasken. Maar het is ons gelukt."

De strandredders die de drenkelingen aan land brachten, droegen mondmaskers. Ook de ambulanciers die de eerste zorgen toedienden, droegen beschermkledij. Door het gevaar op coronabesmetting is het verboden om mond-op-mondbeademing uit te voeren bij de reanimatie. In plaats daarvan wordt er met een ballonmasker zuurstof toegediend. De ambulanciers en ook de strandredders pasten die techniek toe tijdens de oefening.

"Die coronamaatregelen maken ons werk niet moeilijker maar ingewikkelder", zegt oefeningleider Johan Rycx van de luchtmachtbasis van Koksijde. "De strandredders hebben opleiding gekregen om te werken met het ballonmasker. De mensen mogen gerust zijn: de reddingsdiensten zijn klaar om doeltreffend in te grijpen bij echte ongelukken".

Bekijk hieronder beelden van de reddingsoefening: