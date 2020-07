U werkt in culturele sector en kon geen beroep doen op de bestaande steunmaatregelen? Nieuwe Vlaamse coronapremie tot 1.500 euro

De regering-Jambon heeft nu ook verschillende concrete steunmaatregelen uitgewerkt. Een van de meest opvallende ingrepen is de invoering van een forfaitaire cultuurcoronapremie van 1.500 euro voor "kwetsbare kernspelers in het Vlaamse culturele ecosysteem". Het gaat om mensen uit de cultuursector die ook financieel getroffen zijn door de coronacrisis, maar die niet kunnen genieten van de verschillende federale en/of regionale compensatiemaatregelen. Het gaat om een groep die zo'n beetje "tussen de mazen van het net" is gevallen. De premie zal in principe via een app kunnen aangevraagd worden vanaf 17 juli. Aanvragen kunnen tot eind augustus ingediend worden.



"Alle geleden schade vergoeden is jammer genoeg onmogelijk", zegt minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA), "maar ik ben blij dat ook individuele kunstenaars en cultuurwerkers die niet meteen onder het dak van een instelling zitten, van het noodfonds zullen kunnen gebruikmaken."