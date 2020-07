Bloedige plekken: de 936 oorlogsdoden waarover gezwegen moest worden

Op een maandagnamiddag omstreeks half vier dropten de Amerikaanse bommenwerpers hun lading vanop 7000 meter hoogte. Maar enkele bommen troffen de Erla-fabriek, de rest kwam in het dorp en vooral de woonwijk Oude-God terecht. Het dorpsleven was nog in volle gang. In de Erlafabriek stierven 307 arbeiders. Vier scholen werden geraakt waarbij 190 kinderen de dood vonden. Nog eens honderden slachtoffers vielen in de Gevaert-fabriek, in woningen en in de straten. De tol van de militaire vergissing tartte zelfs in oorlogstijd de verbeelding.