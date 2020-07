Bloedige plekken: de Stampkothoeve, waar het bevel voor de eerste gasaanval uit de geschiedenis werd gegeven

Sinds de herdenkingen van 100 jaar Eerste Wereldoorlog is in de Westhoek nagenoeg geen enkele oorlogsherinnering nog verborgen voor het nageslacht. Als er één geschiedenis bestaat die moeilijk te vatten is voor het nageslacht, is dat het monsterlijke gebruik van gas als oorlogswapen. Al was het maar omdat gas nu eenmaal vluchtig is.

Op 22 april 1915 werd voor de eerste keer in de mensengeschiedenis chloorgas ingezet om de vijand uit te schakelen. In de late namiddag opende een gespecialiseerd Duits regiment 6000 gasflessen. Het bevel werd gegeven vanuit de Stampkothoeve, gelegen in Zuidschote, vandaag op de grens van Ieper en Langemark-Poelkapelle. De hoeve staat er nog steeds. Een gedenkplaats is ze nooit geworden.