"Drie koningen" geven formatiehoop nog niet op: gisteravond praatten ze met N-VA-voorzitter Bart De Wever

Gisteravond had het trio al een gesprek met N-VA-voorzitter Bart De Wever op het MR-hoofdkwartier in Brussel. Dat heeft een ploeg van de Franstalige omroep RTBF kunnen vaststellen. VRT NWS verneemt uit betrouwbare bronnen dat CDH-voorzitter Maxime Prévot vanmiddag aan de beurt is. Wanneer het gesprek met SP.A-voorzitter Conner Rousseau plaatsvindt, is nog onduidelijk.

De crisissfeer van gisteren - toen SP.A en CDH hun kat stuurden - lijkt weer wat weg te ebben. "Er zijn spanningen, hoogtes en laagtes zoals in elke menselijke relatie", aldus MR-voorzitter Bouchez Bij de Franstalige omroepen LN24 en Bel RTL. "Het is van fundamenteel belang om rond de tafel te gaan zitten. Ik zal niet ophouden met aan te dringen op zo'n vergadering met iedereen. Ik begrijp niet dat mensen weigeren te vergaderen. Hoe wil je dan vooruitgaan? " Bouchez hoopt nog altijd om de zes partijen van de zogenoemde Arizona-coalitie nog voor het einde van de week aan één tafel te krijgen.

Die Arizona-coalitie zou maar over 19 Franstalige zetels beschikken, nog één zetel minder dan de "Zweedse coalitie", die al zwaar in de minderheid was aan Franstalige kant. Dat komt omdat de PS als grootste Franstalige partij dan aan de kant zou blijven. Desondanks zegt Bouchez dat de deur niet gesloten is voor de PS.