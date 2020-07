Een trouwfeest zonder dansen is geen echt feest

Om een lang verhaal kort te maken: we zouden vrijdag de 13e maart gaan trouwen, met alles erop en eraan. Alles was besteld: de schepen, de pastoor, de feestzaal, de traiteur en DJ Dréke, bij ons in de streek dé specialist van de trouwfeesten. En toen sloeg corona toe, ik moet het u niet uitleggen. Tot donderdagmorgen hadden wij nog hoop dat ons huwelijk zou kunnen doorgaan.

Maar het was ijdele hoop. De schepen, de pastoor, de feestzaaluitbater, de traiteur, DJ Dréke, een voor een lieten ze weten dat er niet kon getrouwd worden. Ik was er niet goed van. Elvire al helemaal niet. Ze is in een diepe put gevallen. Ze at niet meer, ze sliep niet meer, ze zat de hele dag voor de tv naar flutprogramma’s te gapen. En ik mocht haar potverdorie niet meer thuis gaan bezoeken, want wij hadden geen familiale band!