Evenementenloket moet aanvragen voor grotere evenementen vanaf augustus in goede banen leiden

“Net zoals het geval was tijdens de coronacrisis, zullen de lokale besturen ook in de relancefase een grote verantwoordelijkheid dragen", vult Vlaams minister van Binnenlands bestuur Bart Somers (Open VLD) aan. "Het zal de lokale burgemeester zijn die in veel gevallen moet beslissen of een bepaald evenement in zijn gemeente of stad kan plaatsvinden. Burgemeesters zijn het best geplaatst om zo’n beslissing te nemen, maar krijgen daarbij natuurlijk wel graag advies. Met de start van het evenementenloket ondersteunen we de lokale besturen en bieden we perspectief aan de organisatoren van evenementen. Zij hebben deze coronacrisis extra hard gevoeld. Het is goed nieuws dat ons maatschappelijk leven stilaan terug op gang komt.”