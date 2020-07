Familie van dichter Anton Van Wilderode schenkt nalatenschap aan gemeente Moerbeke

Hildegard Coupé, van wie de vader de tweelingbroer was van Van Wilderode, is ontzettend blij en trots dat er een samenwerking op poten wordt gezet tussen het Van Wilderodegenootschap en de gemeente. “We zijn heel blij dat Van Wilderode dankzij deze samenwerking meer bekendheid zal verwerven, dat was de laatste jaren niet echt meer het geval. In zowel de overeenkomst van de schenking als in die van de samenwerking tussen gemeente en organisatie is dit een belangrijk onderdeel van de afspraak”, zegt de erfgename.