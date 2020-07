Fietser (65) overleden na zwaar ongeval in Roeselare

Op het kruispunt van de Rijksweg en de Koestraat is er een middenberm. De fietser stak over richting die middenberm, maar geraakte er net niet op tijd. Een bestuurder van 22 uit Menen reed de man aan. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden aan zijn verwondingen.

Het is niet de eerste keer dat er op dat punt een ongeval met een overstekende fietser is gebeurd. In 2018 overleed een man uit Roeselare op identiek dezelfde manier.