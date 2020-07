Vrouwenbewegingen protesteren tegen "vrouwonvriendelijke" nieuwe Franse regering

En het profiel van die mannen -of toch van twee van hen- is wat de Franse vrouwenbeweging het meest tegen de borst stuit. De meest verrassende én meest omstreden nieuwe naam in de ploeg is Eric Dupond-Moretti. De bekendste (of volgens sommigen meest beruchte) advocaat van Frankrijk krijgt Justitie onder zijn hoede. Dupond-Moretti staat bekend om zijn ruwe aanpak en grote mond.