Geen les meer op woensdag bij Katholieke Scholengroep in Vilvoorde: "Afstandsonderwijs is niet haalbaar"  

"Het gevolg van een 4-dagenweek is wel dat de lesdagen op de andere dageen wel langer zullen duren. Concreet kunnen de lessen om 8u20 beginnen en eindigen om 17u. Voor de eerste graad gaan we de lessen zo normaal mogelijk laten verlopen. Voor de tweede en derde graad zullen de lesdagen wat langer duren. We begrijpen wel dat deze ingreep voor sommige ouders ook een invloed heeft op hun privé-leven en dat het geen ideale oplossing is, maar we hopen op enig begrip. Het is ook de bedoeling om dit uurrooster het volledig schooljaar aan te houden, ook al zouden we overschakelen op code groen, aldus nog directeur Johan Vanengelant.