Gierzwaluwen krijgen eigen nesten in het centrum van Beringen

Het centrum van Beringen wordt vernieuwd. Er komen onder meer een nieuw stadhuis en enkele appartementsblokken. Al decennia nestelen gierzwaluwen tegen de muren van het oude college. Dat gebouw is helemaal gesloopt, op de gevel en de kapel na.

In de gerenoveerde dakgoten van de collegegevel zijn nu gaten voorzien waarin de gierzwaluwen kunnen nestelen. En in de blinde gevels van de appartementen in de Graaf van Loonstraat worden betonnen nestkasten ingemetseld. Die zullen bijna niet zichtbaar zijn. Alles samen is daar plaats voor 130 permanente nesten. En even verderop, aan de nieuwbouw op de site van de oude rijkswachtkazerne, worden nog eens 14 nestkasten geplaatst.