MSK Gent toont nieuwe aanwinsten van kunstenaar Gustave Van de Woestyne tijdens zomerexpo 

De werken die op de tentoonstelling getoond worden, zijn heel divers van techniek. Er zijn niet alleen schilderijen te zien, maar ook litho's, tekeningen en aquarellen. Het fresco "Gastvrijheid voor vreemdelingen" springt in dat verband in het oog. Het is rechtstreeks op een muur geschilderd en er later uitgekapt.

"Het is een zelfportret, met een hele mooie symboliek", zegt Cathérine Verleysen. "Het blijft vandaag heel actueel. Van de Woestyne staat voor zijn huis en nodigt de vreemdeling uit om binnen te komen. Net zoals het museum zijn deuren na de lockdown weer geopend heeft en met deze tentoonstelling de bezoekers weer wil verwelkomen."

En het publiek lijkt de tentoonstelling wel te smaken. Gisteren, op de eerste dag dat ze te bezichtigen was, liepen er al aardig wat mensen langs. "Het is hier de laatste maanden erg rustig geweest, ook sinds we weer opengegaan zijn half mei. Maar nu zie ik hier toch weer meer mensen. Dat doet deugd", zegt Verleysen.