Historisch Stadhuis van Leuven opent vrijdag opnieuw de deuren: “Voltreffer gegarandeerd”

Elke dag is er een rondleiding vanaf 15 uur in het Nederlands. In het weekend kunnen de bezoekers ook een rondleiding volgen in het Engels. Wie het stadhuis wil bezoeken, zal zich wel aan een aantal maatregelen moeten houden. “Om de veiligheid te garanderen blijven de groepen beperkt tot acht personen per gids. Ook is het de bedoeling dat iedereen een mondmasker draagt”, aldus Vandevoort.