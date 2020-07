Hogeschool PXL levert oorkondes voor verpleegkundigen aan huis met ziekenwagen

De studenten verpleegkunde hebben de voorbije maanden ook meegedraaid op de Covid 19-afdelingen in de ziekenhuizen. "Dat heeft me echt niet ontmoedigd", vertelt Sofie. "Ik heb veel geleerd op die afdeling. Van sommige situaties was ik wel aangedaan. Maar ik heb er geleerd om mijn mannetje te staan."

"Onze zorgstudenten waren een echte meerwaarde voor de ziekenhuizen tijdens de coronacrisis", benadrukt Nelissen. "Het zijn zorghelden en de buitenwereld moet dat weten!"