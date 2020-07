Huis met tuin opnieuw in trek in Limburg: "Zelfs balkon of terras is te klein"

Woningen met een tuintje zijn weer in. En dat was de voorbije jaren heel anders. Meer en meer mensen zagen op tegen het vele werk dat een tuin met zich meebrengt. Maar de lockdown van de afgelopen maanden heeft heel wat kandidaat-kopers en -huurders op andere ideeën gebracht. Verschillende Limburgse immokantoren krijgen nu heel wat mensen binnen die hun appartement of woning zonder tuin wil inruilen voor een woning met tuin. Marleen Caulier, makelaar in Hasselt voelt die trend heel duidelijk : "Veel mensen hebben de voorbije maanden tijdens de lockdown vastgezeten tussen vier muren en willen dat niet meer. Zelfs een balkon of terras vinden ze te klein. Een huis met tuin is opnieuw de norm geworden."