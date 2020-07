Iraakse politiek expert vermoord: "We zullen niet slapen tot de daders gevat zijn"

Al-Hashimi kwam op allerlei Arabische zenders vertellen over het conflict in Irak. Hij was ook een belangrijke terreurdeskundige en schreef boeken over Al Qaeda en terreurgroep IS. Een dag voor zijn dood was hij nog te zien op BBC Arabic. Hij gaf toen uitleg over de rol van sjiitische milities om chaos en instabiliteit in Irak aan te wakkeren: "Ze zijn tegen de toenadering met Saudi-Arabië, de grootste rivaal van Iran in de regio", aldus al-Hashimi.