De voorbije 12 maanden zaten we wereldwijd bijna aan 1,3 graden extra: "Dit moet ons zorgen baren" 

"We zien aan de jongste CO₂-metingen (in het referentiestation Mauna Loa op Hawaï, red.) dat de CO₂-concentraties in onze atmosfeer geen krimp geven. Meer nog, er is met 417 ppm (deeltjes per miljoen waarmee het broeikasgas CO₂ in kaart wordt gebracht, red.) onlangs een nieuw record gevestigd."

De conclusie is dezelfde als altijd: de opwarming van de aarde gaat onverminderd verder, en specialisten roepen op om zo snel mogelijk actie te ondernemen en de uitstoot drastisch terug te schroeven: "Zolang we broeikasgassen blijven dumpen in onze atmosfeer, zullen we records blijven breken."

Bekijk hier de quote met Wim Thiery: "We zitten met een zeer uitzonderlijke situatie in onze atmosfeer. (...) We zien ook dat de coronacrisis totaal geen effect heeft in de metingen."