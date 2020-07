Klant wil geen winkelkar nemen en duwt bewakingsagent: "Hij is zwaargewond aan het hoofd"

Het incident deed zich vanmorgen kort voor 9 uur voor. De politie, een ziekenwagen en een mughelikopter kwamen ter plaatse. Het slachtoffer, een Blankenbergenaar van 59, werd overgebracht naar het ziekenhuis van Veurne en heeft een schedeltrauma.

Het leek er eerst op dat de bewakingsagent was flauwgevallen, maar na het bekijken van de camerabeelden bleek dat hij wel degelijk een duw had gekregen. De man die hem duwde, zei aan de omstaanders dat hij zijn naam had achtergelaten bij het personeel van het warenhuis, maar dat is niet zo. De politie Westkust is een onderzoek gestart.