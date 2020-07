Wereldchocoladedag valt in de zomer: "Chocolade kan je wél in de koelkast bewaren"

Op 7 juli 1550 werd voor het eerst chocolade geïntroduceerd in Europa. Daarom is die dag uitgeroepen tot Wereldchocoladedag. Ook al gaat die dag voor veel mensen ongemerkt voorbij, voor Frédéric Blondeel is het toch een beetje een feestdag. Frédéric groeide op in een familie van koffiebranders in Koksijde. "Wij brandden koffie voor Santos Palace. Ik heb dat ruim 10 jaar gedaan. Maar ik had veel meer passie voor chocolade en heb dan 12 Jaar geleden beslist om een chocoladezaak te openen in het centrum van Brussel."

Ondertussen verhuisde Frédéric naar Koekelberg, waar hij zo'n 3.000 vierkante meter heeft om zich op zijn passie te storten. "Ik maak graag verrassende combinaties: chocolade met citroengras en cayennepeper, met verse munt of met aardbeien, basilicum en zwarte peper. De mooiste bekroning van mijn carrière? Dat mijn dochter samen met mij in de zaak staat. Mijn jongste zoon trouwens ook. Hij studeert nog, maar springt iedere dag bij. Dat vind ik super, dat en de vermelding in Gault Millau die ik vorig jaar kreeg als beste chocolatier van Brussel."