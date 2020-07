Vlaams-Brabantse kringwinkels starten met webshop: online kopen is booming business  

Het is meteen ook een goede zaak voor de werknemers van de winkels zegt Jana Pulinckx van de kringshop: "We geven werk aan mensen die weinig of geen kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Ook voor wie het bijvoorbeeld fysiek moeilijker heeft in onze sorteerafdeling maar toch nog willen meewerken in de kringwinkel, is het het een heel nieuw traject. Zij kunnen bijvoorbeeld administratief de kringshop mee helpen opstarten, en zo het online-gebeuren leren kennen. Om daarna een job op de gewone arbeidsmarkt te vinden in die sector."