Laatste vlucht om Belgen vanuit Marokko terug te halen

Voormalig staatssecretaris Anissa Temsamani was een van de Belgen die maandenlang vastzat in Marokko. De gewezen SP.A-politica begeleidt als consultant Belgische investeerders die in dat land willen investeren. Temsamani getuigde onder meer in het duidingsprogramma "De afspraak" over de lockdown die ze in het Noord-Afrikaanse land had doorgebracht. Daarbij toonde ze zich ook kritisch over de volgens haar gebrekkige ondersteuning door Buitenlandse Zaken. Volgens de ex-politica verschool Buitenlandse Zaken zich achter het argument dat de Marokkaanse overheid Belgen met de dubbele nationaliteit niet wilde laten vertrekken.

"Frankrijk repatrieerde wekelijks wel verschillende mensen, zowel Fransen als Fransen met de dubbele nationaliteit. Ik heb contact gehad met Buitenlandse Zaken in Marokko en de Belgische overheid heeft dat argument op een bepaald moment gebruikt om te zeggen dat de Belgische Marokkanen niet konden vertrekken", aldus Temsamani.