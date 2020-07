Leider van Hongkong Carrie Lam: "Nieuwe veiligheidswet is geen hel en verdoemenis"

Volgens Lam zal de wet de stabiliteit in Hongkong herstellen. "Dit is zeker geen hel en verdoemenis voor Hongkong." Ze verwacht dat het vertrouwen in de toekomst van de stadstaat en in het principe "een land, twee systemen" weer zal toenemen. Want volgens haar blijft Hongkong een aantal vrijheden en zijn autonomie van China bewaren.