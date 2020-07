Liveblog: Straks nieuw overleg over verplichte quarantaine en testen voor reizigers, tips voor trips in eigen land

Het coronavirus blijft om zich heen grijpen in de Verenigde Staten. Het aantal bevestigde overlijdens is gestegen tot boven de 130.000, tot 130.284, om precies te zijn. Het aantal besmettingen is de voorbije 24 uur ook opnieuw sterk gestegen. Er zijn nu 2.935.716 bevestigde besmettingen geregistreerd, meldt John Hopkins University.

De VS is het zwaarst getroffen land, en het virus is er nog niet afgeremd. Vooral in het zuiden en het midwesten is het aantal besmettingen (opnieuw) sterk aan het stijgen. In de eerste 6 dagen van juli raakten 300.000 Amerikanen besmet. "Er zijn gemiddeld 50.000 nieuwe besmettingen per dag", zegt correspondent Björn Soenens. "Het aantal van 3 miljoen is bijna bereikt, dat is ongeveer 1 op de 100 Amerikanen. Het loopt stilaan uit de hand."