Anderhalve keer meer lood dan toegelaten in honing Hoboken: "Ik had al een tijdje een vermoeden"

Imker Bart Lenaerts woont in Wijnegem, maar heeft bijenkasten op de speelplaats van een school in de wijk Moretusburg in Hoboken, niet ver van Umicore. Hij vermoedde al een tijdje dat er lood in de honing zou zitten. "Er mogen bijvoorbeeld geen groene groenten gekweekt worden. Daarom wilde ik mijn honing ook eens laten testen. Daaruit bleek dat er te veel lood in zit en ze vonden ook andere stoffen die er eigenlijk niet in thuishoren", vertelt Bart in Start je Dag.