Man steekt twee vrouwen neer met staak

Zondagochtend rond 7 uur dwong de man aan het Rogierplein een eerste vrouw neer te knielen. Hij stak haar vervolgens neer met een staak. Twee uur later herhaalde de man dat scenario met een andere vrouw in het metrostation Rogier.

Een van de vrouwen hield aan het incident enkel lichte verwondingen over, maar het andere slachtoffers raakte zwaargewond aan de hals en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze nu buiten levensgevaar.

Getuigen van het tweede incident konden de politie verwittigen en die rekende de dertiger in. De man zal voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.