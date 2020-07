Man vergist zich van pedaal en rijdt tegen huis in Diksmuide

Het ongeval gebeurde rond 13.30 uur vanmiddag. De man wou met zijn wagen, vanuit een kleine zijweg, de Esenweg inslaan. Maar hij vergiste zich en drukte de gaspedaal in, in plaats van de rem. Zijn auto schoot meteen naar de overkant van de weg. Daar reed de zware wagen over een tuinmuurtje en enkele struiken en kwam hij tegen de gevel van een huis terecht.



"De man zat niet gekneld en moest dus niet bevrijd worden", zegt kapitein Filip Vandenberghe van de brandweer van Diksmuide. "Hij kon zelf uit zijn wagen stappen en liep zelfs geen verwondingen op." Ook de schade aan het huis viel al bij al mee. Op zich maakte dat zelfs niet zo veel uit, want het huis staat klaar om gesloopt te worden. De grootste schade is aan de auto."