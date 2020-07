1600 vloertegels één voor één genummerd in kerk Maasmechelen: "Een heel karwei"

In de Sint-Pieterskerk van Leut gebeuren verbouwingen in de middenbeuk. Een 1600-tal tegels werden hiervoor één voor één genummerd. "De kerk is als een beschermd monument geklasseerd en moet dus na de verbouwingen terug in zijn originele staat hersteld worden." zegt voorzitter van de kerkfabriek Willy Willen. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verbouwingen heeft de vloertegels genummerd omdat het zo makkelijker is om ze terug in het goede patroon te leggen na de aanleg van de vloerverwarming.