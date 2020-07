Mysteries in Oost-Vlaanderen: wat is er gebeurd met "de krokodil van Kerselare"?

We horen van Maarten Tilley dat de krokodil van Kerselare niet de enige krokodil uit het begin van de 16de eeuw is die in een kerk heeft gehangen. "Het alleroudste dier dat ooit is opgezet en nu nog intact is, is een krokodil uit 1530. Het dier hangt in een kerk in Lombardije, in Italië. De krokodil hangt er nog steeds. Dat is mogelijk omdat de huid van een reptiel heel stug en hard is. Als je het dier in een stabiel klimaat hangt - wat kan in een kerk - kan je een krokodil erg lang bewaren."