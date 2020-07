Een tandartsstoel, tangen en ander marteltuig: Nederlandse politie geeft beelden van "martelcontainers" vrij

De Nederlandse politie heeft containers ontdekt die waren ingericht als gevangeniscel of martelkamer. De zeven zeecontainers stonden in een loods in Wouwse Plantage, een grensdorpje ten noorden van Antwerpen. De politie kwam de containers op het spoor nadat ze eind vorige maand versleutelde boodschappen van drugscriminelen had kunnen onderscheppen. Dat leidde eerder al tot tientallen arrestaties in verschillende landen. De Nederlandse politie heeft intussen een inkijk gegeven in de lugubure martelcontainer, met foto’s en een video van de inval.