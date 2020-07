Zinkpoederfabriek Nyrstar uit Balen haalt 500 vrachtwagens per jaar van de weg

In de fabriek in Balen produceert Nyrstar zinkpoeder voor zowel het bedrijf in Balen zelf, als voor hun zusterbedrijf in het Franse Auby. Dat is ook duurzamer. "We gebruiken de restwarmte in het proces om het zinkpoeder te drogen", zegt Schildermans. "We kopen het poeder ook niet meer extern, waardoor we veel minder transporten moeten doen. Er zijn jaarlijks zeker 500 vrachtwagens minder op de wegen."