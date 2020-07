Vlaamse gynaecologen scharen zich achter beperkt kraambezoek ook na corona

De gynaecologen en vroedvrouwen zitten dus op één lijn. Het is nu aan de ziekenhuizen om een plan uit te werken, zegt Van Wiemeersch: "We hebben aanbevolen dat de directie van de ziekenhuizen samen met de afdeling gynaecologie een plan uitwerkt om het kraambezoek in goede banen te leiden. Het is niet aan ons om te zeggen wie wel en niet op bezoek mag komen. We gaan daar ook geen strikte uurregeling op plakken."